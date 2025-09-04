Фото: 123RF/wirestock

План "Ковер" введен в Пензенской области вечером в четверг, 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области действует временный запрет на использование воздушного пространства. Также сообщалось о введении в регионе режима беспилотной опасности.

До этого план "Ковер" уже вводился в Пензенской области – 22 августа. Однако спустя несколько часов он был отменен.

Также на данный момент действуют временные ограничения в аэропортах Волгограда и Тамбова. Воздушные гавани этих городов не принимают и не отправляют самолеты.