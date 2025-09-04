Форма поиска по сайту

04 сентября, 21:04

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Волгограда и Тамбова

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры вводились в авиагавани Саратова и Сочи. Аэропорты не принимали и не выпускали самолеты. Через несколько часов ограничения были сняты.

В четверг, 4 сентября, в Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". По предварительной информации, погиб пилот.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Место крушения воздушного судна осмотрели следователи и криминалисты. Рассматриваются различные версии случившегося и проводятся мероприятия, направленные на уточнение обстоятельств и причин ЧП.

