Временные ограничения в аэропорту Сочи сняты

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на работу сняты в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом сохраняются временные ограничения в воздушной гавани Волгограда. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Также в ночь на среду, 3 сентября, временные ограничения коснулись авиагавани Саратова. Однако вскоре аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.