Временные ограничения в аэропорту Сочи сняты
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на работу сняты в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
При этом сохраняются временные ограничения в воздушной гавани Волгограда. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
Также в ночь на среду, 3 сентября, временные ограничения коснулись авиагавани Саратова. Однако вскоре аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.