01:23Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее, вечером 2 сентября, аналогичные ограничения уже вводились в воздушной гавани Волгограда. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к штатной работе.
Также в ночь на 3 сентября временные ограничения коснулись авиагавани Саратова. Однако вскоре аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
