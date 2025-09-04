Форма поиска по сайту

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, вечером 2 сентября, аналогичные ограничения уже вводились в воздушной гавани Волгограда. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к штатной работе.

Также в ночь на 3 сентября временные ограничения коснулись авиагавани Саратова. Однако вскоре аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

