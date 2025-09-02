Временные ограничения объявлены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Chalabala

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 1 сентября ограничения на работу аэропортов были введены в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. Позже воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

Ранее стало известно, что рейс из Владивостока в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали почти на 20 часов по техническим причинам. Изначально вылет был запланирован на понедельник, 1 сентября, в 10:30. Однако затем временем вылета было 06:30 вторника, 2 сентября.