Аэропорт Саратова возобновил прием и выпуск самолетов

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу были сняты в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов в соответствии с расписанием.

Частичная приостановка деятельности в аэровокзале была объявлена в 03:51 по московскому времени. Меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 3 сентября схожие ограничения вводились и в аэропорту Калуги. Они действовали примерно три часа, после чего были сняты.