Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом сохраняются аналогичные ограничения в воздушных гаванях Волгограда и Геленджика. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее, в ночь на 1 сентября, подобные ограничения коснулись авиагавней Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Вскоре аэропорты вернулись к штатной работе.