Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
При этом сохраняются аналогичные ограничения в воздушных гаванях Волгограда и Геленджика. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.
Ранее, в ночь на 1 сентября, подобные ограничения коснулись авиагавней Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Вскоре аэропорты вернулись к штатной работе.
