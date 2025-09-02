Форма поиска по сайту

02 сентября, 23:58

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Волгограда. Аэропорт временно приостановил работу.

До этого авиарейс из Владивостока в Москву авиакомпании "Аэрофлот" был задержан почти на 20 часов по техническим причинам. Изначально вылет был запланирован на понедельник, 1 сентября, в 10:30 по московскому времени. Позже рейс перенесли на 06:30 вторника, 2 сентября.

