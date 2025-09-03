03 сентября, 03:51Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Саратова
Фото: depositphotos/joyfull
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.
До этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Вскоре авиагавань вернулась к штатной работе.
При этом временные ограничения сохраняются в аэропортах Волгограда и Геленджика. Воздушные гавани этих городов не принимают и не выпускают гражданские самолеты.