Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

До этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Вскоре авиагавань вернулась к штатной работе.

При этом временные ограничения сохраняются в аэропортах Волгограда и Геленджика. Воздушные гавани этих городов не принимают и не выпускают гражданские самолеты.