Аэропорт Калуги временно приостановил работу

Фото: 123RF/motive56

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Также вечером во вторник, 2 сентября, подобные ограничения были введены в авиагаванях Волгограда и Геленджика. Аэропорты этих городов не принимают и не отправляют гражданские самолеты.

Ранее, в ночь на 1 сентября, ограничения коснулись воздушных гаваней Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Вскоре аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.