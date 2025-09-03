03 сентября, 06:53Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Геленджика
Фото: depositphotos/Chalabala
Ограничения на работу сняты в аэропортах Волгограда и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.
В период действия ограничений на запасной аэродром улетели два самолета, следовавших в Волгоград.
Кореняко добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.
При этом аналогичные ограничения сохраняются в авиагавани Саратова. Аэропорт не принимает и не выпускает гражданские самолеты.