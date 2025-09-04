01:48Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Фото: depositphotos/joyfull
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
До этого подобные ограничения были введены в воздушной гавани Волгограда. Аэропорт временно приостановил работу.
Кроме того, в ночь на среду, 3 сентября, аналогичные ограничения коснулись авиагавани Саратова. Спустя несколько часов аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.