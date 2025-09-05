05 сентября, 06:42Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/nitinut380
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Ранее аналогичные ограничения были отменены в воздушной гавани Тамбова. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
Также ограничения сняли в авиагавани Волгограда. В связи с этим аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.