05 сентября, 06:42

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее аналогичные ограничения были отменены в воздушной гавани Тамбова. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Также ограничения сняли в авиагавани Волгограда. В связи с этим аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

транспортрегионы

