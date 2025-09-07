Форма поиска по сайту

07 сентября, 05:04

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом сохраняются ограничения в воздушной гавани Нижнего Новгорода. Аэропорт временно приостановил работу.

Также ночью 5 сентября аналогичные ограничения коснулись воздушной гавани Калуги. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

