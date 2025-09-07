07 сентября, 05:04Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
При этом сохраняются ограничения в воздушной гавани Нижнего Новгорода. Аэропорт временно приостановил работу.
Также ночью 5 сентября аналогичные ограничения коснулись воздушной гавани Калуги. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.