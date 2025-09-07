Ограничения сняты в аэропорту Жуковский

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

За время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в аэропорт Жуковский.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были отменены в авиагавани Волгограда. Аэропорт вернулся к штатной работе.



