07 сентября, 07:25Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Feverpitch
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
За время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в аэропорт Жуковский.
Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения были отменены в авиагавани Волгограда. Аэропорт вернулся к штатной работе.
Читайте также
- Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
- Минтранс предложил ввести "период охлаждения" для пассажиров