10 сентября, 15:59Транспорт
Росавиация объявила об отмене ограничений в аэропорту Самары
Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис
Временный запрет на полеты самолетов снят в аэропорту Самары, объявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничения на посадку и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности. За время их действия на запасной аэродром ушли пять самолетов.
"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.
Ограничительные меры начали действовать в авиагавани днем 10 сентября. Аналогичный запрет коснулся аэропорта Геленджика. Там в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.
Также временно приостанавливали свою работу авиавокзалы Сочи, Нижнего Новгорода и Саратова. Ограничения были сняты спустя некоторое время.