Росавиация объявила об отмене ограничений в аэропорту Самары

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Временный запрет на полеты самолетов снят в аэропорту Самары, объявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения на посадку и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности. За время их действия на запасной аэродром ушли пять самолетов.

"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Ограничительные меры начали действовать в авиагавани днем 10 сентября. Аналогичный запрет коснулся аэропорта Геленджика. Там в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Также временно приостанавливали свою работу авиавокзалы Сочи, Нижнего Новгорода и Саратова. Ограничения были сняты спустя некоторое время.