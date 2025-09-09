09 сентября, 06:51Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Тамбова
Фото: depositphotos/Shebeko
Аэропорт Тамбова отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры безопасности были объявлены этой ночью в аэропорту Сочи. Позже стало известно, что город атаковали украинские беспилотники.
В результате падения обломков БПЛА погиб мирный житель. Кроме того, были повреждены шесть частных домов.