Ограничения сняты в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Тамбова отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности были объявлены этой ночью в аэропорту Сочи. Позже стало известно, что город атаковали украинские беспилотники.

В результате падения обломков БПЛА погиб мирный житель. Кроме того, были повреждены шесть частных домов.

