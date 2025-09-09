Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 06:51

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Тамбова отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности были объявлены этой ночью в аэропорту Сочи. Позже стало известно, что город атаковали украинские беспилотники.

В результате падения обломков БПЛА погиб мирный житель. Кроме того, были повреждены шесть частных домов.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика