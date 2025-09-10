Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Нижнекамска, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Самары и Геленджика, спустя время авиагавани восстановили работу. Во время действия ограничений в Самаре на запасной аэродром ушли пять самолетов.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Также временно приостанавливали свою работу авиавокзалы Сочи, Нижнего Новгорода и Саратова. Ограничения были сняты спустя некоторое время.

