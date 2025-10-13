Главред Baza Трифонов останется под домашним арестом до 20 декабря

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на 2 месяца домашний арест главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. Мера пресечения будет действовать до 20 декабря, сообщает ТАСС.

Уточняется, что изначально Трифонов не имел возражений против продления домашнего ареста, однако впоследствии поддержал ходатайство своих адвокатов об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

В июле в квартире Трифонова и в офисе издания провели обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.

В этот же день правоохранители пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. По данным СМИ, речь шла о сотрудниках Baza.

Трифонову и продюсеру телеграм-канала Татьяне Лукьяновой были предъявлены обвинения в даче взятки полицейским. Суд поместил их под арест.

Задержаны были и полицейские, также ставшие фигурантами данного дела. Им вменяют превышение должностных полномочий и получение взяток. Суд заключил их под стражу на 1 месяц 27 суток.

Позднее защита Трифонова подала апелляцию на арест журналиста. При этом следствие попросило продлить срок наказания, а затем перевести главреда под домашний арест.

В тот же день Трифонов и Лукьянова признали вину. Они написали явку с повинной и полностью раскаялись.