Дополнительные спецборты МЧС вылетят в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Дополнительная группа спасателей МЧС России вылетит в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Туда направятся два самолета Ил-76 с 95 спасателями на борту, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в состав группы также войдут кинологические расчеты и медицинские работники. Их направят в наиболее пострадавшие районы страны, на территории которых уже работают ранее прибывшие туда специалисты.

Группировка будет иметь при себе все необходимое снаряжение, оборудование и инструменты.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Спустя время последовало второе. После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Еще одно землетрясение зафиксировали в Мьянме 29 марта.

По последним данным, в Мьянме погибли как минимум 2 056 человек, пострадали еще около 3,9 тысячи. Кроме того, без вести пропали 270 граждан. Там объявили недельный национальный траур. Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 20. Пропавшими без вести признаны 74 человека.

Первые два самолета с российскими спасателями вылетели в Мьянму по указанию Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова 28 марта. Они прибыли в страну на следующий день. Лайнеры МЧС привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

Наиболее серьезно от землетрясения пострадала провинция Мандалай. В связи с этим именно туда в воскресенье, 30 марта, была направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Позже сотрудники МЧС РФ спасли там женщину, которая пролежала под завалившими ее грудами бетона больше двух суток.