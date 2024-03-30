Пострадавшие в ДТП с участием террористов из "Крокус Сити Холла" дети идут на поправку

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Дети, получившие травмы в результате ДТП с участием террористов, которые наехали на несовершеннолетних при попытке покинуть "Крокус Сити Холл", уже выздоравливают. Об этом ТАСС рассказал их отец.

По его словам, больше всего травм получил его пятилетний сын. Как он утверждает, когда ребенка только привезли в больницу, то врачи оказывали ему медпомощь всю ночь.

"Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату", – добавил отец детей на акции памяти возле "Крокус Сити Холла".

При этом он также добавил, что его семья чувствовала поддержку от каждого россиянина.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, среди них 5 детей. Пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

