В ФБР обеспокоены угрозой иностранного теракта в США подобного "Крокус сити холл"

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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что американские спецслужбы серьезно обеспокоены возможностью совершения в Штатах скоординированной иностранной террористической вылазки, подобной нападению на концертный зал "Крокус сити холл".

"Я очень ясно говорил за время предыдущего появления на Капитолийском холме, что мы все сильнее обеспокоены по поводу возможности не просто вдохновленной из-за рубежа террористической атаки, <...> а даже потенциалом скоординированной иностранной террористической атаки", – цитирует Рея ТАСС.

Он уточнил, что, по информации из источников, иностранные террористы все больше концентрируют внимание на "мягких целях" в США.

"В отличие от терактов 11 сентября 2001 года <...> мы видим все больше и больше в плане иностранной террористической угрозы акцент делается на <...> мягких целях", – пояснил руководитель ФБР.

По его мнению, внимание террористов привлекают места, в которых "обычные люди ведут обычную жизнь". Также он заявил, что не уверен, что том, что террористы из-за рубежа проникли в США.

Глава ФБР уточнил, что сейчас спецслужба ведет расследования, касающиеся "Исламского государства" (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в РФ), "Аль-Каиды" (запрещенная в России международная террористическая группировка), "Аш-Шабаба" (признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ), группировки "Хезболлах", а также разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Срок предварительного следствия по делу о теракте продлен до 22 сентября.