Движение по трассе Раменское – Малахово – Рыбаки ограничили после аварийной посадки А321

14:37
14:37
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Движение по трассе Раменское – Малахово – Рыбаки ограничили после инцидента с аварийной посадкой А321 на поле в Раменском городском округе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.
Водителей попросили выбирать пути объезда по автодороге "Раменское", Бояркино – Рыбаки или Софьино – Малахово – Рыбаки.
15 августа воздушное судно, выполнявшее рейс Москва – Симферополь, аварийно село в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.
По последним данным Минздрава РФ, госпитализированы шесть пострадавших, в том числе ребенок.
В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. В Летно-исследовательском институте имени Громова уточнили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии.
По некоторым данным, рядом находится свалка, из-за чего у аэропорта бывает много птиц. В областном Минэкологии сказали, что ближайший мусорный полигон закрыт. Кроме того, он находится слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки самолета, указали в министерстве.
Тем не менее Минприроды РФ потребовало проверить объекты ТКО в районе аэропорта в Жуковском.
Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Черные ящики не пострадали, их уже передают в комиссию. МЧС открыло горячую линию.
Экипаж судна на время проверки отстранен от работы. ЧП прокомментировали в Кремле.
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