Совершивший жесткую посадку Boeing вылетел в Москву

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind, который совершил жесткую посадку в Оренбурге, вылетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу оренбургского аэропорта.

Опоздание Boeing 737 превысило два часа. Отмечается, что самолет вылетел в 14:47 по местному времени.

Как ранее пояснил представитель авиакомпании Игорь Александров, перестраховаться решили после катастрофы в Шереметьеве. В итоге лайнер простоял на перроне.

Вечером 5 мая жесткую посадку совершил самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск. После приземления он загорелся, в итоге погиб 41 человек.

После случившегося следователи завели уголовное дело. Сейчас они выделяют несколько основных версий трагедии. Родным жертв начали выплачивать компенсацию.

