Самолет с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

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Пассажирский самолет Boeing 767-300, принадлежащий авиакомпании AzurAir, вернулся в аэропорт вьетнамской Камрани из-за проблем с шасси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

На борту лайнера были российские туристы, которые должны были вылететь в Новокузнецк. После взлета экипаж решил вернуться в аэропорт из-за спущенного колеса на правом шасси.

"Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", – уточнил источник.

Сведения о спущенном колесе уже подтвердил один из пассажиров. По его словам, туроператор Anex Tour вскоре решит вопрос с расселением людей в отели. Пока туристы ждут информации в одном из терминалов.

