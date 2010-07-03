Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты

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В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".

Заявления на получение выплат от страховых компаний подали 20 человек. Пенсионный фонд России назначил 12 гражданам пенсии по потере кормильца. Пострадавшим и семьям погибших продолжают оказывать необходимую помощь, с ними работают психологи и медики.

Ранее врачи отметили положительную динамику в состоянии двух жительниц Мурманской области, которые получили тяжелые травмы в авиакатастрофе и лечатся в Москве.

8 мая в правительстве Мурманской области открылся центр выплат семьям погибших пассажиров. Там синхронизирована работа региональных властей, страховых компаний, ПФР и "Аэрофлота".

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся.

Катастрофа унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника, который пытался открыть аварийную дверь в хвосте лайнера.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, некоторые пострадавшие могут быть выписаны из больниц уже после майских праздников. При этом Скворцова отметила, что две пациентки пока остаются в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи рассматривают различные версии ЧП. Среди основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Ранее эксперты взяли пробы ДНК у родственников 30 погибших пассажиров для процедуры опознания. Специалисты также рассчитывают установить точные причины гибели людей.

