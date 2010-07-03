Пилот самолета в одиночку пролетел 40 минут без сознания в Австралии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут в Австралии.

Инцидент произошел еще 9 марта. Летчик выполнял одиночный рейс из города Порт-Огаста в Аделаиду, пишет газета The Independent.

Отмечается, перед полетом он плохо спал, так как был простужен, а на завтрак съел плитку шоколада. Почувствовав головную боль летчик включил автопилот.

Диспетчеры смогли установить с ним связь только когда самолет пролетал над океаном на высоте около 1,5 тысячи метров. Несмотря на случившееся, он успешно посадил машину.

В 2017 года пилот авиакомпании Etihad Airways умер во время рейса из Абу-Даби в Амстердам, после чего грузовой борт совершил экстренную посадку в Кувейте.

В 2015 году пилот американской United Airlines во время пассажирского рейс из Хьюстона в Сан-Франциско также потерял сознание. Лайнер совершил вынужденную посадку.

В Великобритании во время управления пассажирским лайнером Airbus A330 в 2013 году оба пилота уснули. При этом в салоне находилось около 200 пассажиров.