Лайнер Nordwind совершил жесткую посадку в Оренбурге

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Принадлежащий авиакомпании Nordwind Boeing 737, который летел из Москвы, совершил жесткую посадку в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании Игоря Александрова.

Обратный вылет пассажирского лайнера пока задерживают на неопределенное время. Изначально борт должен был отправиться в Москву в 12:10 по местному времени. Сейчас он все еще стоит на перроне.

Александров подчеркнул, что данные со средств инструментального контроля направят в столицу. "После аварии в аэропорту Шереметьево все перестраховываются", – пояснил он, уточнив, что почти все пассажиры в оренбургском аэропорту спокойны.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево жесткую посадку совершил самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск. Сразу после приземления он загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Возбуждено уголовное дело, родственникам жертв начали выплачивать компенсацию.

