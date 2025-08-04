Цунами вымыло тонны лосося и гребешка с рыбзавода в Северо-Курильске

Фото: телеграм-канал "Александр Овсянников СК МО"

Волной цунами вымыло 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка с рыбоперерабатывающего завода "Алаид" в Северо-Курильске. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова.

В данный момент завод не функционирует и в ближайшее время не сможет продолжать свою деятельность, поскольку цунами вывело из строя все оборудование предприятия, включая конвейерные ленты в цехах, холодильное оборудование, трансформаторную подстанцию и прочее.

Кроме того, были разрушены подразделение по пошиву рыболовных сетей, склад горюче-смазочных материалов, столярный цех, краны и грузовая техника. Многое из пострадавшего оборудования не подлежит восстановлению из-за воздействия соленой морской воды.

Коллектив завода продолжает расчищать территорию от завалов. Размер ущерба определят после окончания экспертизы и подсчета убытков.

30 июля землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на территории Камчатки. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

При этом высота волн в Елизовском районе Камчатки достигала 3–4 метров. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления наблюдались на территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения действовал режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. Региональная прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за подземных толчков.