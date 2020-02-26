Песков прокомментировал меры в связи с коронавирусом в отношении граждан Китая

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Меры по предотвращению распространения коронавируса в России касаются всех, а не только граждан Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что эти меры предпринимают даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия.
"И поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее в СМИ появилось письмо якобы от посольства КНР в России. В нем выражена озабоченность мерами по недопущению распространения COVID-19, в частности, повсеместным мониторингом граждан Китая. В документе отметили, что это может повредить развитию двусторонних отношений.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия дорожит двусторонними партнерскими отношениями с Китаем, поэтому о дискриминации не может идти и речи. Он добавил, что о письме ничего не знает.
Ранее Сергей Собянин рассказал о проведении в столице рейдов полиции и медработников по общежитиям и гостиницам, в которых могут пребывать китайцы. Мониторинг прибывших ведется в метро и на другом транспорте.
В Москве действует усиленный дезинфекционный режим в местах скопления людей – на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Все помещения тщательно убирают с использованием специальных средств. Аналогичная уборка проводится в общественном транспорте, в том числе в такси и каршеринговых авто.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР. Первые случаи заражения зафиксировали в Румынии, Швейцарии и Каталонии.
В отеле на острове Тенерифе введен карантин. Там остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии. По данным ряда СМИ, в отеле он находился вместе со своей женой. В гостинице находятся по меньшей мере двое россиян.
Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
В Москве приняты меры по борьбе с коронавирусом
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