Матвиенко заявила, что "закручивания гаек" в России не будет

Фото: пресс-служба Совета Федераций

У руководства РФ нет планов по "закручиванию гаек" в стране после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Таким образом она прокомментировала звучащие после теракта эмоциональные пожелания некоторых людей ужесточить законодательство РФ в самых разных сферах. Матвиенко подчеркнула, что возвращение к тоталитарному государству невозможно и недопустимо.

"У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий", – цитирует спикера Совфеда РИА Новости.

Матвиенко добавила, что формирование тоталитарного государства невозможно в XXI веке в тех странах, которые настроены на развитие. А Россия является одной из таких стран, отметила она.

По словам спикера СФ, разговоры о "закручивании гаек" являются домыслами, которые подчас вбрасываются специально. Тем не менее вопросы обеспечения безопасности граждан представляются ключевой вещью для любого государства, особенно для России. В связи с этим нужно сделать все необходимое, в том числе и на законодательном уровне, подчеркнула Матвиенко.

"Но никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения", – добавила она.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранители задержали 11 человек. Затем столичный суд арестовал их – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Кроме того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.