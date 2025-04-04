Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны

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Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля принял решение об отстранении президента Юн Сок Еля от должности, подтвердив парламентский импичмент, передает РИА Новости.

"Конституционный суд Южной Кореи вынес решение принять ходатайство парламента страны об импичменте президента, что означает окончательное отстранение Юн Сок Еля от должности", – указано в сообщении.

Решение было принято через 111 дней после инициирования процедуры парламентом и спустя 38 дней после завершения судебных слушаний, что стало рекордным сроком рассмотрения дела об импичменте в истории страны.

В начале декабря 2024 года глава Южной Кореи ввел военное положение в стране. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время парламент приостановил работу. Спикер парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. По его словам, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент согласился отменить военное положение, призвав парламент прекратить мешать нормальному функционированию страны. После члены Демократической партии потребовали отставки Юн Сок Еля.

Первое голосование по вопросу импичмента Юн Сок Елю прошло в парламенте 7 декабря. Однако тогда его так и не объявили из-за бойкота со стороны правящей партии. Тем не менее президент заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследования против него.

Повторное голосование состоялось 14 декабря, а после суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля. Главу Южной Кореи подозревали в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

В ночь на 15 января 2025 года президент был арестован. Это стало первым в истории Южной Кореи случаем, когда следователи арестовали действующего президента, хоть и временно отстраненного.

Адвокаты президента указывали на то, что глава государства добровольно пришел в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, чтобы избежать столкновений между полицией и его охраной.

Юн Сок Ель отказался давать показания по делу о мятеже. В результате его заключили под стражу.

