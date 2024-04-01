Ноту Киеву по теракту в "Крокусе" направят после завершения работы правоохранителей – МИД

Фото: телеграм-канал "Следком"

Россия направит Украине ноту по теракту в "Крокус Сити Холле" после завершения всех следственных действий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Она подчеркнула, что в уже направленной ноте, которая касается претензий по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма, нет требований по теракту в концертном зале. Ноту относительно этого теракта направят отдельно, если российские следователи придут к выводу о причастности к нему Украины.

"Я хотела бы отметить, что в ноте нет требований по теракту в "Крокус Сити Холле", есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина", – сказала Захарова.

Она отметила, что по мере появления новой информации о возможном участии украинских спецслужб к терактам в России она будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии.

Захарова также рассказала, что Россия будет обращаться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Уже готовятся соответствующие документы, страна проходит обязательные процедуры.

Накануне стало известно, что Москва, используя налаженный канал через Минск, передала Киеву требование о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам в России лиц.

Более того, украинской стороне передали требование об аресте главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Уточняется, что Малюк признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл подробности осуществления иных терактов на территории России.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва требует от Киева немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб жертвам. Кроме того, нарушение конвенций по антитеррору повлечет ответственность для Украины. В дипведомстве добавили, что проведенные российскими органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди, вооруженные автоматами, ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, среди которых 5 детей, а пострадал 551 человек.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

