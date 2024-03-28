Минпросвещения РФ разработало рекомендации для детей в случае их призывов к терактам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Если ребенку поступают угрозы или призывы совершить теракт, вступать в переписку нельзя, передает ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева.

Так, в рекомендациях по поведению в случае призывов детей к терактам говорится, что подростку следует заблокировать потенциально опасного собеседника и сообщить взрослым.

Бугаев добавил, что соответствующий документ уже направили в регионы.

Ранее в Росгвардии заявили, что количество числа звонков и сообщений с призывами к совершению терактов в России увеличилось после происшествия в "Крокус Сити Холле". Ведомство отмечало, что в основном они поступают с территории Украины.

О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание, стали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Сотрудники российских спецслужб задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал восьмого подозреваемого.

Один из обвиняемых – Аминчон Исломов – обжаловал свой арест. В суд поступила апелляционная жалоба. Точно так же поступил и отец Аминчона Исроил.