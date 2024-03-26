В Росгвардии заявили об увеличении числа звонков с призывами совершения терактов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Количество звонков и сообщений с призывами к совершению терактов в России увеличилось после происшествия в "Крокус Сити Холле". Об этом сказано в телеграм-канале Росгвардии.

По информации пресс-службы, злоумышленники из Украины звонят или пишут молодым людям и предлагают им совершить террористические действия за определенное вознаграждение.

"Призываем вас не реагировать на подобные провокации, а также предупредить своих детей и несовершеннолетних знакомых о недопустимости вступления в переписку с подозрительными абонентами", – сказано в сообщении.

В Росгвардии добавили, что о поступивших звонках или сообщениях граждане должны сразу же проинформировать сотрудников полиции.

Ранее в ЦОС ФСБ призвали бдительно реагировать на поступающие с Украины провокационные телефонные звонки и сообщения с призывами к терактам в России. По данным спецслужбы, количество таких звонков и сообщений резко возросло после теракта в "Крокус Сити Холле". Их в том числе получают несовершеннолетние россияне.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники начали стрелять по посетителям, проникнув в здание, а после подожгли его.

На данный момент число погибших в результате происшествия достигло 139 человек. При этом число пострадавших составляем 182 человека.

Силовикам удалось задержать 11 человек, включая четырех исполнителей теракта, которых 25 марта отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года. Позднее суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, они пробудут под стражей до 22 мая. Затем в СИЗО был отправлен восьмой фигурант дела.

