МВД РФ объявило в розыск молодого человека, склонявшего школьников к терактам

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МВД России объявило в розыск гражданина Украины Ярослава Овсюка, который склонял школьников к совершению терактов. Карточка с его данными появилась в базе розыска ведомства.

"Овсюк Ярослав, 23.10.2005 года рождения. Национальность: украинец. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – следует из базы.

При этом статья, по которой разыскивают молодого человека, не указывается.

В марте 2022 года ФСБ сообщила о задержании молодого человека, который администрировал сетевое сообщество движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в РФ). Он рассказал, что получил права на администрирование от Овсюка.

