РЖД приостановили курсирование поездов в Киргизию и Таджикистан

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

РЖД с 17 марта приостановили курсирование поездов из России в Киргизию и Таджикистан в целях предупреждения распространения коронавируса.

Приостанавливается движение поезда № 17/18 Бишкек – Москва отправлением из Бишкека с 18 марта и из Москвы с 21 марта, в том числе курсирующий в нем беспересадочный вагон АО "ФПК" Оренбург – Санкт-Петербург отправлением из Оренбурга с 20 марта.

Также отменяются поезда № 329/330 Душанбе – Москва с отправлением из Душанбе с 17 марта и из Москвы с 21 марта, № 319/320 Куляб – Москва отправлением из Куляба с 18 марта и из Москвы с 23 марта, а также № 359/360 Худжанд – Москва с отправлением из Худжанда с 18 марта и из Москвы с 22 марта.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую ж/д кассу на территории государства приобретения билета.

Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее РЖД приостановили курсирование поездов в сообщении с Азербайджаном, Узбекистаном, Украиной, Молдавией, Латвией и Казахстаном.

Также из-за ситуации с коронавирусом отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией и Германией.

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов. Вирус зарегистрирован в 26 регионах страны.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области.

Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.