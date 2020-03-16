РЖД приостановят движение международных поездов в Узбекистан и Азербайджан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД с понедельника, 16 марта, приостанавливают курсирование поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном, говорится в сообщении российской компании.

Мера связана с уведомлением "Узбекистанских железных дорог" и "Азербайджанских железных дорог". Сообщение закрывают в целях предупреждения распространения коронавируса.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

Ранее сообщалось, что с 17 марта РЖД отменят международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной, Молдавией и Латвией.

Также из-за ситуации с коронавирусом отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией и Германией.

Коронавирус уже охватил территории более 140 стран по всему миру. Всего зафиксировали более 153,6 тысячи случаев заражения. Лидерами по количеству заболевших являются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

Впервые вспышка эпидемии COVID-19 возникла в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящий момент в Поднебесной зафиксировали более 80 тысяч случаев заражения. Более 67 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц.