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Общество

16 марта, 22:38

РЖД приостановят сообщение с Казахстаном на фоне коронавируса

общество транспорт

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Курсирование международных поездов из РФ в Казахстан и обратно приостановлено в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

Решение принято в соответствии с уведомлением Казахстанских железных дорог и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что РЖД приостанавливают курсирование поездов в сообщении с Азербайджаном, Узбекистаном, Украиной, Молдавией и Латвией.

Также из-за ситуации с коронавирусом отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией и Германией.

Коронавирус уже охватил территории более 140 стран по всему миру. Всего зафиксировали более 153,6 тысячи случаев заражения. Лидерами по количеству заболевших являются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

Впервые вспышка эпидемии COVID-19 возникла в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящий момент в Поднебесной зафиксировали более 80 тысяч случаев заражения. Более 67 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц.

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