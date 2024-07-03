На стационарном лечении остаются 70 человек с ботулизмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На стационарном лечении в российских регионах к настоящему моменту остаются 70 человек, заразившихся ботулизмом после употребления салата с фасолью, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он также уточнил, что 17 из этих пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

"70 человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана. Врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь", – цитирует помощника главы российского Минздрава ТАСС.

Ботулизмом заболели сотни россиян, которые употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" и салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Случаи заражения были зафиксированы среди жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай выявили в Санкт-Петербурге.

Лишь один человек среди заболевших скончался. Им оказался 21-летний житель Костромы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами расследования стали генеральный директор "Локалкитчен" Антон Лозин, глава отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический руководитель компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Суд постановил отправить их под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – было решено заключить под стражу.

Кроме того, Люблинский районный суд принял решение о приостановке работы "Кухни на районе" на 90 суток. Поводом для этого послужило нарушение санитарных норм.

