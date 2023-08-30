"Так поступать нельзя!": коллеги фигуристки Горбачевой отреагировали на ее "пропажу"

Чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Алину Горбачеву нашли вечером 29 августа, спустя сутки масштабных поисков. По одной из версий, за день до этого она ушла из дома из-за ссоры с тренером, однако сама 16-летняя девушка уверяет, что просто пошла погулять. Что известно об обстоятельствах пропажи фигуристки и как на это отреагировали известные спортсмены – в материале Москвы 24.

С собой – деньги и паспорт

Алина Горбачева пропала 28 августа после того, как вышла с катка на "Чкалов Арене" на северо-западе Москвы. Камеры наблюдения зафиксировали, что спортсменка отправилась в сторону Владимирской церкви, после чего ее след оборвался. Бабушка фигуристки заявила, что перед пропажей Горбачева поругалась со своим тренером Софьей Федченко, у которой она последнее время жила.

С собой спортсменка забрала около 20–30 тысяч рублей и паспорт.





бабушка Алины Горбачевой Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала: "Чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем".

В поисках Горбачевой, которые начались 29 августа, участвовали полицейские с собаками, почти сотня волонтеров и водолазы (в какой-то момент на одном из пляжей столицы якобы нашлись ее вещи – после этого специалисты безрезультатно обследовали дно Москвы-реки).

Кроме того, информацию о пропаже Горбачевой распространили звезды фигурного катания Александра Трусова, Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Также сообщение на огромном табло стадиона опубликовал московский "Спартак", а поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров и уточнил ориентировку, в том числе черный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, ситуацию взяла на контроль столичный детский обмудсмен Ольга Ярославская.

В итоге, когда поиски были в самом разгаре, в Сети появились новые кадры с камер наблюдения: на них целая и невредимая Горбачева около 13:00 выходила из кафе на Волоколамском шоссе. Позднее кассир заведения рассказала журналистам, что фигуристка приходила пару раз с разницей примерно в полчаса и была в плохом настроении.

Вечером того же дня девушку нашли в кинотеатре одного из торговых центров. С ней было все в порядке, жизни и здоровью фигуристки ничего не угрожало, подчеркнули в столичной прокуратуре. Горбачеву привезли на допрос в Следственный комитет, после чего ее передали маме.

"Это может сказаться на ее карьере"

Утром 30 августа Горбачева извинилась за свой поступок в соцсетях. По словам девушки, ее поведение никак не связано со спортом.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой", – написала Горбачева.





Алина Горбачева фигуристка Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и Софьей Анатольевной (Федченко, тренер Горбачевой. – Прим. ред.), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам.

Следователям Горбачева рассказала, что ни с кем не ссорилась, а просто решила пойти погулять. Ночь на 29 августа она провела на лестнице в одном из жилых домов, после чего отправилась по кафе и магазинам. В кинотеатр, где ее нашли, фигуристка пришла, чтобы немного поспать.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости подчеркнула, что поступок Горбачевой может сказаться на ее спортивной карьере.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР Так поступать совершенно нельзя, это точно. Очень безответственно, это все должны понять. Конечно, это может сказаться на ее дальнейшей карьере.

"Говорят, она сначала поругалась с тренером, но это не имеет какого-то значения. Она прожила у Софьи шесть лет. Это на уровне как мать ругается с ребенком. В этой ситуации мне очень жаль тренера", – отметила Тарасова.

По ее словам, в том, что Горбачева последние годы жила со своей наставницей, нет ничего необычного. Это обстоятельство "никогда ни на что не влияло", сказала Тарасова.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева заявила в своем телеграм-канале, что личное мнение об истории с пропажей Горбачевой она оставит при себе. По ее словам, "самое главное, что человек жив". В то же время Медведева подчеркнула, что в 16 лет уже нужно нести ответственность за свои поступки.





Евгения Медведева двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Понятно, что существуют такие факторы, как ментальное здоровье, ситуация в семье. Мы все знаем, что спортсменка до конкретного происшествия не жила с тренером. Это сам по себе сильный психологический стресс. Что случилось – никто не знает, но человек уже довольно-таки взрослый. Все мнения, права она или нет, имеют место быть.

При этом Медведева не поняла, как 16-летней спортсменке, которая выглядит заметно младше, вообще могли позволить пойти с тренировки одной.

"Меня мама или бабушка (отводили) из дома на тренировку, с тренировки – условно за "шкирятник" в машину и домой. Постоянно было какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, во-вторых, это ребенок – хотя бы внешне. Человек выглядит на 12 лет, как можно ему позволять вот так вот ходить?" – возмутилась она.

Однако чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, которая принимала участие в поисках, призвала не критиковать юную фигуристку.

"Самое последнее, что сейчас можно делать, – хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И это иногда приводит к тому, что произошло. Я с облегчением выдыхаю", – написала она.

По ее словам, эта история показывает, насколько важна роль психолога в большом спорте. Также Худайбердиева поблагодарила всех, кто искал Горбачеву.