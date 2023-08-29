Пропавшую фигуристку Горбачеву зафиксировали живой камеры наблюдения в кафе

Пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева попала на некоторые камеры в Москве в течение дня 29 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По информации ведомства, примерно в 13:00 девочка заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Сейчас установление местонахождения пропавшей фигуристки находится на контроле в столичной прокуратуре.

29 августа мать спортсменки рассказала, что ее дочь пропала. В последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Горбачева направилась в сторону Владимирской церкви.

Позже поисковый отряд "ЛизаАлерт" заявил о сборе волонтеров для поиска пропавшей.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки.

Бабушка Горбачевой сообщила о ссоре внучки с тренером. Как оказалось, с наставником возникали конфликты, поскольку она категорически была против встреч фигуристки с родственниками. Женщина также рассказала, что в ходе поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

Следственный комитет РФ детально составил маршрут пропавшей фигуристки.

В СК РФ начали допрашивать наставников пропавшей в столице фигуристки Горбачевой