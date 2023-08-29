Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:13

Происшествия

Водолазы завершили работу в Москве-реке по поиску фигуристки Горбачевой

Фото: телеграм-канал Baza

Водолазы завершили работу по поискам пропавшей 16-летней фигуристки на северо-западе Москвы. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.

По информации корреспондента, работа водолазов не принесла никаких результатов.

На месте исчезновения фигуристки были задействованы два катера и два водолаза. Территорию оградили.

29 августа мать спортсменки рассказала, что ее дочь пропала. В последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Горбачева направилась в сторону Владимирской церкви.

Позже поисковый отряд "ЛизаАлерт" заявил о сборе волонтеров для поиска пропавшей.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки.

Бабушка Горбачевой сообщила о ссоре внучки с тренером. Как оказалось, с наставником возникали конфликты, поскольку она категорически была против встреч фигуристки с родственниками.

Женщина также рассказала, что в ходе поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

Ситуация с пропавшей 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской.

Фигуристка Алина Горбачева пропала в столице

Читайте также

происшествияспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика