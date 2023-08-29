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Водолазы завершили работу в Москве-реке по поиску фигуристки Горбачевой
Фото: телеграм-канал Baza
Водолазы завершили работу по поискам пропавшей 16-летней фигуристки на северо-западе Москвы. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.
По информации корреспондента, работа водолазов не принесла никаких результатов.
На месте исчезновения фигуристки были задействованы два катера и два водолаза. Территорию оградили.
29 августа мать спортсменки рассказала, что ее дочь пропала. В последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Горбачева направилась в сторону Владимирской церкви.
Позже поисковый отряд "ЛизаАлерт" заявил о сборе волонтеров для поиска пропавшей.
В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки.
Бабушка Горбачевой сообщила о ссоре внучки с тренером. Как оказалось, с наставником возникали конфликты, поскольку она категорически была против встреч фигуристки с родственниками.
Женщина также рассказала, что в ходе поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.
Ситуация с пропавшей 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской.
Фигуристка Алина Горбачева пропала в столице
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