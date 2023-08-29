Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропавшей фигуристкой

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alinochka_gorbacheva

Ситуация с пропавшей 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Она призвала не делать поспешных выводов.

"Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать. Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, ее ищут", – передает РИА Новости ее слова.

В свою очередь, дядя спортсменки подтвердил телеканалу "360", что у Горбачевой часто происходили конфликты с тренером. Он предположил, что фигуристка решила просто отомстить, напугав всех своим отсутствием.

"Я ее вообще не слышал уже год, наверное, в принципе. Она последний раз мне писала очень давно. Может, к подруге могла отправиться, но зачем было брать паспорт и деньги. Может, чтобы всех напугать, решила где-то переночевать", – сказал он.

Однако мужчина добавил, что в такой ситуации правоохранители давно бы уже установили ее местонахождение. Дядя вспоминает, что раньше у фигуристки были близкие друзья, а о нынешнем ее окружении он ничего не может сказать, поскольку давно с ней не общался.

"Мама, конечно, переживает. Я тоже с ней толком не могу созвониться. Виделись они вроде бы на той неделе, общались, вроде все нормально было", – заметил мужчина.

Он подчеркнул, что поведение подростка в таком возрасте предсказать нельзя.

Дядя рассказал и о роли тренера в жизни спортсменки. Оказалось, что она была большим авторитетом для Горбачевой. По его словам, фигуристку не раз приглашали заниматься на базе других школ, однако она не соглашалась.

О причинах и подробностях ссоры, которая произошла между племянницей и тренером перед исчезновением спортсменки, мужчина ничего не знает. Однако он заявил, что это уже не первый раз. Дядя отметил, что после конфликтов Горбачева уходила, но всегда возвращалась.

Мужчина подчеркнул, что сейчас важно получить доступ к звонкам пропавшей.

"Она звонила в момент, когда выходила с тренировки. Рассчитываю, что это просто месть за ссору", – резюмировал он.

29 августа мать спортсменки рассказала, что ее дочь пропала. В последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Горбачева направилась в сторону Владимирской церкви.

Позже поисковый отряд "ЛизаАлерт" заявил о сборе волонтеров для поиска пропавшей.

В свою очередь, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки.

Бабушка Горбачевой сообщила о ссоре внучки с тренером. Как оказалось, с наставником возникали конфликты, поскольку она категорически была против встреч фигуристки с родственниками.

Женщина также рассказала, что в ходе поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.



Фигуристка Алина Горбачева пропала в столице