Следователи опубликовали видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой и ее поисками

Следственный комитет РФ детально составил маршрут пропавшей в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сказано в видео, которое выложило ведомство в телеграм-канале

На кадрах с записей камер видеонаблюдения видно, как девочка идет по улице. Помимо этого, следователи продемонстрировали работу водолазов в Москве-реке на месте вероятной пропажи спортсменки.

Сейчас следователи начали допрос тренеров, педагогов и родственников, а также определили ее круг общения. Фигуристку ищут 50 волонтеров, полицейские с собаками и спасатели на катерах.

"Следователями столичного СК продолжаются поисковые мероприятия, детально и поминутно восстанавливается маршрут ее передвижения в день исчезновения", – сказано в сообщении ведомства.

29 августа мать спортсменки рассказала, что ее дочь пропала. В последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Горбачева направилась в сторону Владимирской церкви.

Позже поисковый отряд "ЛизаАлерт" заявил о сборе волонтеров для поиска пропавшей.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки.

Бабушка Горбачевой сообщила о ссоре внучки с тренером. Как оказалось, с наставником возникали конфликты, поскольку она категорически была против встреч фигуристки с родственниками.

Женщина также рассказала, что в ходе поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

Ситуация с пропавшей 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской.

В СК РФ начали допрашивать наставников пропавшей в столице фигуристки Горбачевой