Родители шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью, рассказали о сыне

В поселке Сарс под Пермью 18 октября шестиклассник открыл огонь из ружья. Прекратить стрельбу мальчика убедила директор учреждения. Жертв удалось избежать, при этом один школьник пострадал. По факту происшествия возбуждены уголовные дела. Разбираемся, почему ребенок взялся за оружие.



Выстрелил в стену и потолок

Фото: телеграм-канал SHOT

Около 8 утра (06:00 по московскому времени) 18 октября в полицию поступило сообщение о стрельбе в одной из школ поселка Сарс Октябрьского городского округа Пермского края. По данным регионального МВД, 12-летний мальчик произвел выстрелы в стену и потолок.

Прекратить огонь ребенка убедила директор школы, рассказали в региональном министерстве территориальной безопасности. Подросток был задержан.





из сообщения министерства территориальной безопасности Пермского края Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие.

Погибших в результате происшествия нет, однако есть пострадавшие. По данным властей, одного школьника доставили в районную больницу с небольшими ссадинами. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

После инцидента Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В Управлении Росгвардии по Пермскому краю заявили, что владельца оружия привлекут к ответственности и лишат разрешения на его хранение и ношение.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился организовать проверку охранной организации школы. Кроме того, на место отправили представителей министерства образования, в том числе ответственных за работу с психологами.

Все занятия в школе на 18 октября были отменены. Для родителей и детей организовали горячую линию психологической помощи.



Хотел отомстить?

Директор организации "Октябрьский щит" Рэуфиль Кабиров, которая охраняет школу в поселке Сарс, рассказал, что стрелок зашел в здание раньше, чем началась смена сотрудницы.

"Охранница заступает на пост в 08:00 (06:00 по московскому времени). Если бы он пришел позднее, то она не пропустила бы его, увидела бы его. На посту и металлодетекторы есть. Охранница в этот момент переодевалась, услышала хлопок и нажала тревожную кнопку", – заявил Кабиров.

По его словам, на вызов приехали два вооруженных сотрудника группы быстрого реагирования. Причем на две минуты раньше срока, указанного в договоре, добавил Кабиров. Он отметил, что с 8 вечера до 8 утра школу охраняет сторож. В ЧОП проводится проверка, заключил директор охранной организации.

Директор школы Галина Зайцева, которая остановила стрелявшего мальчика, рассказала, что шестиклассник в тот момент был не в себе.





Галина Зайцева директор школы в поселке Сарс под Пермью Когда я вышла к нему в коридор, он кричал, что в него вселился бог, что не справится с собой. У него просто был нервный срыв.

По словам Зайцевой, мальчик боялся результатов собственных действий. Директор сказала стрелку, что в школе есть ни в чем не повинные маленькие дети, и позвала его в учительскую.

"Держал свою винтовку, или что это, ружье. Я не могу сказать, что прямо целился в меня. На мушке он меня не держал, просто стоял с ружьем", – вспоминает она.

В итоге, по словам Зайцевой, школьник отдал ей ружье и патрон. Она уточнила, что никаких сомнений мальчик ранее не вызывал. "Ребенок спокойный, хорошо учится", – так директор охарактеризовала стрелка.

Предположительно, подросток объяснил свои действия плохим отношением одноклассницы, постоянными обидами и травлей. Источник Life.ru утверждает, что шестиклассник хотел поквитаться только с этой девочкой, трогать других детей он не собирался. Но ученики якобы не поверили, что оружие настоящее, поэтому ребенок решил выстрелить.

Одна из учениц школы подтвердила, что сверстники часто издевались над мальчиком.

"Стрельбу он, скорее всего, устроил из-за буллинга со стороны одноклассников, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия Г., многие одноклассники называли его губой", – уточнила школьница.

Самого мальчика она назвала спокойным и неагрессивным. По ее словам, он рос в обычной семье. Также ученица школы добавила, что на входе в здание есть турникеты, которые утром и после уроков снимает с блокировки охранник или вахтер. Она утверждает, что в учреждении хотели ввести пропуска, но пока их нет.



Что говорят родители?

Фото: телеграм-канал SHOT

Отец мальчика рассказал, что оружие, из которого стрелял его сын, принадлежит ему. Мужчина уточнил, что хранил его в сейфе. По словам отца, мальчик не знает, где находятся ключи.





отец шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью У него доступа (к сейфу. – Прим. ред.) не было. Он мог увидеть, куда я прятал ключи.

Мужчина добавил, что трудится на предприятии в Челябинске, но с ребенком общается регулярно. По его наблюдениям, в последнее время мальчик неохотно шел на контакт и на все расспросы говорил, что все нормально. Также отец рассказал об увлечении сына игрой в "Танки". Мужчина даже купил мальчику компьютер, чтобы тот сидел дома и никуда не ходил.

Мать стрелка рассказала, что сын довольно рано проснулся и пошел в школу с обычным рюкзаком: никакого ружья при нем не было. Женщина предположила, что мальчик мог спрятал оружие на улице заранее.

Она также призналась, что была в курсе конфликта ребенка с одной из одноклассниц.





мать шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью Да, он говорил, что одна девочка его достала: "Бить ее нельзя, ничего нельзя, а ей все можно надо мной издеваться. Что мне делать?"

"Я говорю, во-первых, бить девочек нельзя, а во-вторых, говорю, терпи. Он говорил, конечно, но, что все до такой степени дошло, это прямо не знаю, как объяснить", – поделилась женщина.

Своего сына она назвала спокойным и уравновешенным подростком. По словам матери, ребенок не только избегал конфликтов, но и сам разнимал драки. Женщина уточнила, что сын в школе учится "средненько, троечки есть, но редко".

После случившегося она еще не успела пообщаться с подростком. С отцом мальчика женщина в разводе, ребенок сильно переживал расставание родителей. В последнее время мать с сыном и его сестрой готовилась к переезду в новую квартиру.