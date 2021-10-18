За стрельбу ученика в школе под Пермью могут ответить его родители – адвокат

Фото: телеграм-канал "112"

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что родителей шестиклассника, который устроил стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщает РИА Новости.

Специалист добавил, что к самому школьнику трудно применить какие-либо меры, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.

"Его нельзя изолировать от общества. Родителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание", – пояснил он.

По словам Аграновского, мальчик может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Инцидент произошел утром 18 октября в одной из школ Октябрьского городского округа Пермского края. Ученик шестого класса произвел два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" в стену и потолок.

Подростка обезвредила директор школы. Затем его задержали сотрудники полиции. Полицейские устанавливают мотивы случившегося и где подросток приобрел оружие.

В региональном Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадал один человек. У него диагностировали небольшие ссадины, после осмотра его отпустили домой.