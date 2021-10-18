Ученица школы под Пермью рассказала о шестикласснике, который устроил стрельбу

Фото: телеграм-канал "112"

Шестиклассник, который устроил стрельбу в школе Пермского края, подвергался буллингу со стороны других учеников. Об этом РИА Новости рассказала учащаяся Сарсинской школы.

Девушка рассказала, что не общалась с подростком, но несколько раз пересекалась из-за общих знакомых.

"Стрельбу он, скорее, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия Г., многие одноклассники называли его губой", – рассказала школьница.

По ее словам, мальчик всегда был спокойным и неагрессивным. Он рос в обычной семье в поселке Сарс.

"Меня в здании в тот момент не было. Я только подходила к школе, но встретила одну из своих знакомых, она сказала, что в школу не пускают, всех отправили домой", – рассказала подросток.

Девушка также добавила, что на входе в школу стоят турникеты, которые охранник или вахтер разблокируют по утрам и после уроков. При этом пропусков в школе не было.

Ранее некоторые СМИ также сообщали, что мальчик жаловался на издевательства со стороны одноклассников. Отмечалось, что подросток, совершая выстрелы в воздух, выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога.

Инцидент произошел в рабочем поселке Сарс под Пермью. В результате происшествия пострадал один ребенок, у которого были диагностированы небольшие ссадины. После осмотра врачей его отпустили домой.

По данным МВД, шестиклассник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") и частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

