Ученица школы под Пермью рассказала о шестикласснике, который устроил стрельбу

12:20
Фото: телеграм-канал "112"
Шестиклассник, который устроил стрельбу в школе Пермского края, подвергался буллингу со стороны других учеников. Об этом РИА Новости рассказала учащаяся Сарсинской школы.
Девушка рассказала, что не общалась с подростком, но несколько раз пересекалась из-за общих знакомых.
"Стрельбу он, скорее, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия Г., многие одноклассники называли его губой", – рассказала школьница.
По ее словам, мальчик всегда был спокойным и неагрессивным. Он рос в обычной семье в поселке Сарс.
"Меня в здании в тот момент не было. Я только подходила к школе, но встретила одну из своих знакомых, она сказала, что в школу не пускают, всех отправили домой", – рассказала подросток.
Девушка также добавила, что на входе в школу стоят турникеты, которые охранник или вахтер разблокируют по утрам и после уроков. При этом пропусков в школе не было.
Ранее некоторые СМИ также сообщали, что мальчик жаловался на издевательства со стороны одноклассников. Отмечалось, что подросток, совершая выстрелы в воздух, выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется указаниями бога.
Инцидент произошел в рабочем поселке Сарс под Пермью. В результате происшествия пострадал один ребенок, у которого были диагностированы небольшие ссадины. После осмотра врачей его отпустили домой.
По данным МВД, шестиклассник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") и частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Сразу два уголовных дела возбудили после стрельбы в школе в Пермском крае
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