Охрана рассказала, как ученик с оружием проник в школу под Пермью

Фото: телеграм-канал "112"

Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в Пермском крае, пришел в учебное заведение до того, как на смену вышла женщина-охранник. Об этом РИА Новости рассказал директор организации "Октябрьский щит" Рэуфиль Кабиров.

По его словам, рабочий день женщины начинается в 08:00 (06:00 по Москве), а школьник пришел раньше.

"Если бы он пришел позднее, то она не пропустила бы его, увидела бы его. На посту и металлодетекторы есть. Охранница в этот момент переодевалась, услышала хлопок и нажала тревожную кнопку", – пояснил Кабиров.

Он подчеркнул, что сотрудники группы оперативного реагирования прибыли на место на две минуты раньше, чем указано в договоре.

По словам Кабирова, с 20:00 до 08:00 школу охраняет сторож. В настоящее время в ЧОП проходит проверка.

Инцидент произошел в понедельник, 18 октября, в рабочем поселке Сарс под Пермью. По данным МВД, школьник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний выстрелил из оружия в стену и потолок.

В результате происшествия пострадал один ребенок, у которого были диагностированы небольшие ссадины. После осмотра врачей его отпустили домой.

Как рассказала учащаяся Сарсинской школы, шестиклассник подвергался буллингу со стороны других учеников. По ее словам, одноклассники издевались над фамилией подростка.

Также она рассказала, что мальчик всегда был спокойным и неагрессивным. Он рос в обычной семье.

