Директор пермской школы рассказала об устроившем стрельбу ученике

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Директор Сарсинской школы Пермского края Галина Зайцева рассказала, что шестиклассник, устроивший стрельбу, до трагедии не проявлял агрессии и хорошо учился. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никаких сомнений ребенок не вызывал. Ребенок спокойный, хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чем была причина", – сказала Зайцева.

Она отметила, что договориться с мальчиком отдать оружие удалось благодаря слаженной работе учительского коллектива.

Инцидент произошел в рабочем поселке Сарс под Пермью. По данным МВД, шестиклассник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний в учебном заведении произвел два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" в стену и потолок.

В результате происшествия пострадал один ребенок, у которого были диагностированы небольшие ссадины. После осмотра врачей его отпустили домой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") и частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

